Колишніх бойовиків ПВК "Вагнера" вербують до чеченських підрозділів, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики ISW вважають, що колишні сили ПВК "Вагнера", роздроблені між чеченськими частинами Міністерства оборони Росії та Росгвардії на різних ділянках фронту навряд чи знову стануть ефективною військовою організацією.

Це пов'язано з нестачею сили, яку ПВК черпала з унітарної організації під чітким та послідовним управлінням. Водночас аналітики не виключають, що в деяких обставинах колишні найманці можуть дещо посилити тактичні здібності підрозділів, до складу яких вони входять.

Ключові висновки ISW: