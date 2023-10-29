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Бывших боевиков ЧВК "Вагнера" вербуют в чеченские подразделения, - ISW

Фото: бывших боевиков "Вагнера" вербуют в чеченские подразделения (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росгвардия вербует бывших боевиков ЧВК "Вагнера" в чеченские подразделения спецназа "Ахмат".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики ISW считают, что бывшие силы ЧВК "Вагнера", раздробленные между чеченскими частями Министерства обороны России и Росгвардии на различных участках фронта, вряд ли снова станут эффективной военной организацией.

Это связано с нехваткой силы, которую ЧВК черпала из унитарной организации под четким и последовательным управлением. В то же время аналитики не исключают, что в некоторых обстоятельствах бывшие наемники могут несколько усилить тактические способности подразделений, в состав которых они входят.

Ключевые выводы ISW:

  • Остатки боевиков ЧВК "Вагнера", вероятно, ведут бои на Авдеевском направлении, подчиняясь формированиям, подконтрольным Минобороны России.
  • 28 октября украинские силы продолжили наступательные операции под Бахмутом и на западе Запорожской области.
  • Российские войска вели наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута и в районе Авдеевки.

Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

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ЧВК ВагнераВторжение России в Украину