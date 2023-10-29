Бывших боевиков ЧВК "Вагнера" вербуют в чеченские подразделения, - ISW

Росгвардия вербует бывших боевиков ЧВК "Вагнера" в чеченские подразделения спецназа "Ахмат".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Аналитики ISW считают, что бывшие силы ЧВК "Вагнера", раздробленные между чеченскими частями Министерства обороны России и Росгвардии на различных участках фронта, вряд ли снова станут эффективной военной организацией.
Это связано с нехваткой силы, которую ЧВК черпала из унитарной организации под четким и последовательным управлением. В то же время аналитики не исключают, что в некоторых обстоятельствах бывшие наемники могут несколько усилить тактические способности подразделений, в состав которых они входят.
Ключевые выводы ISW:
Ранее начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.
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