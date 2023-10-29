Бывших боевиков ЧВК "Вагнера" вербуют в чеченские подразделения, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Аналитики ISW считают, что бывшие силы ЧВК "Вагнера", раздробленные между чеченскими частями Министерства обороны России и Росгвардии на различных участках фронта, вряд ли снова станут эффективной военной организацией.

Это связано с нехваткой силы, которую ЧВК черпала из унитарной организации под четким и последовательным управлением. В то же время аналитики не исключают, что в некоторых обстоятельствах бывшие наемники могут несколько усилить тактические способности подразделений, в состав которых они входят.

Ключевые выводы ISW: