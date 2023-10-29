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Колишніх бойовиків ПВК "Вагнера" вербують до чеченських підрозділів, - ISW

Неділя 29 жовтня 2023 04:42
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Колишніх бойовиків ПВК "Вагнера" вербують до чеченських підрозділів, - ISW Фото: колишніх бойовиків "Вагнера" вербують до чеченських підрозділів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росгвардія вербує колишніх бойовиків ПВК "Вагнера" до чеченських підрозділів спецназу "Ахмат".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики ISW вважають, що колишні сили ПВК "Вагнера", роздроблені між чеченськими частинами Міністерства оборони Росії та Росгвардії на різних ділянках фронту навряд чи знову стануть ефективною військовою організацією.

Це пов'язано з нестачею сили, яку ПВК черпала з унітарної організації під чітким та послідовним управлінням. Водночас аналітики не виключають, що в деяких обставинах колишні найманці можуть дещо посилити тактичні здібності підрозділів, до складу яких вони входять.

Ключові висновки ISW:

  • Залишки бойовиків ПВК "Вагнера", ймовірно, ведуть бої на Авдіївському напрямку, підкоряючись формуванням, підконтрольним Міноборони Росії.
  • 28 жовтня українські сили продовжили наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області.
  • Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута та в районі Авдіївки.

Раніше начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що найманці "Вагнера" присутні на території Східного угруповання військ. Зараз частина найманців переукладає контракти з військовими РФ і повертається в Україну з Білорусії.

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