Колишні полонені зможуть навчатися за рахунок держави, - Міносвіти

Українці, які були звільнені з російського полону, а також члени їхніх сімей отримають цільову підтримку для здобуття освіти від держави.

Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на Міністерство освіти.

Законопроєкт був поданий народними депутатами України та підтриманий МОН.

Відповідно до прийнятого Закону, особи, стосовно яких встановлений факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та члени їхніх сімей можуть отримати державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Норми Закону забезпечують соціальну справедливість та доступ зазначених осіб до підтримки з боку держави, зокрема: