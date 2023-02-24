Колишні полонені зможуть навчатися за рахунок держави, - Міносвіти
Українці, які були звільнені з російського полону, а також члени їхніх сімей отримають цільову підтримку для здобуття освіти від держави.
Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на Міністерство освіти.
Законопроєкт був поданий народними депутатами України та підтриманий МОН.
Відповідно до прийнятого Закону, особи, стосовно яких встановлений факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та члени їхніх сімей можуть отримати державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Норми Закону забезпечують соціальну справедливість та доступ зазначених осіб до підтримки з боку держави, зокрема:
- повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
- пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
- соціальної стипендії;
- безоплатного забезпечення підручниками;
- безоплатного доступу до мережі «Інтернет», систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
- безоплатного проживання в гуртожитку;
- інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.
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Українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.
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