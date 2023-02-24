Бывшие пленные смогут учиться за счет государства, - Минобразования
Украинцы, освобожденные из российского плена, а также члены их семей получат целевую поддержку для получения образования от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования.
Законопроект был представлен народными депутатами Украины и поддержан МОН.
Согласно принятому Закону, лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и члены их семей могут получить государственную целевую поддержку для получения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования.
Нормы Закона обеспечивают социальную справедливость и доступ указанных лиц к поддержке со стороны государства, в частности:
- полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;
- льготных долгосрочных кредитов для получения образования;
- социальной стипендии;
- безвозмездного обеспечения учебниками;
- безвозмездного доступа к сети «Интернет», систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- безвозмездного проживания в общежитии;
- других мер, утвержденных Кабинетом Министров Украины.
Напомним, в Украине отменили ДПА для учащихся 4 и 9 классов.
Украинские абитуриенты, которые в результате находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которыебудут там обустроены.
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