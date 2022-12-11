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Колишні дружини окупантів влаштовують скандали через грошові виплати: перехоплення ГУР

Новость на русском →
Неділя 11 грудня 2022 18:37
Колишні дружини окупантів влаштовують скандали через грошові виплати: перехоплення ГУР Фото: колишні дружини окупантів влаштовують скандали через грошові виплати (sputnik by)
Автор: Іван Носальський

У Росії наближені до окупантів люди хочуть отримати зиск. Так, колишні дружини військових влаштовують скандали через грошові виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Російський військовий каже дружині, що він перебуває у Херсонській області і скаржиться, що "війна ніколи не закінчиться".

У відповідь дружина розповідає своєму чоловікові, що їхньому синові оформили виплату у розмірі 50 тисяч рублів.

"Я пішла оформляти ці 50 тисяч. Там скандал у соцзахисті. Приперлися перші дружини, у кого діти там, він уже втретє одружений. Приперлися перші, другі дружини - всі на дітей отримують цю допомогу, лаються там", - додає вона.

Також у телефонній розмові жінка згадує другу хвилю мобілізації, яка може розпочатися вже у січні-лютому 2023 року. У відповідь окупант наголошує, що "все може бути і народу не вистачає".

Нагадаємо, раніше у перехопленні, яке оприлюднило ГУР, окупант розповів, що російські солдати здали свою зброю і пішли пішки з України до Росії.

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