Колишні дружини окупантів влаштовують скандали через грошові виплати: перехоплення ГУР
У Росії наближені до окупантів люди хочуть отримати зиск. Так, колишні дружини військових влаштовують скандали через грошові виплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на перехоплення розмови окупанта з дружиною, яку оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.
Російський військовий каже дружині, що він перебуває у Херсонській області і скаржиться, що "війна ніколи не закінчиться".
У відповідь дружина розповідає своєму чоловікові, що їхньому синові оформили виплату у розмірі 50 тисяч рублів.
"Я пішла оформляти ці 50 тисяч. Там скандал у соцзахисті. Приперлися перші дружини, у кого діти там, він уже втретє одружений. Приперлися перші, другі дружини - всі на дітей отримують цю допомогу, лаються там", - додає вона.
Також у телефонній розмові жінка згадує другу хвилю мобілізації, яка може розпочатися вже у січні-лютому 2023 року. У відповідь окупант наголошує, що "все може бути і народу не вистачає".
Нагадаємо, раніше у перехопленні, яке оприлюднило ГУР, окупант розповів, що російські солдати здали свою зброю і пішли пішки з України до Росії.
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