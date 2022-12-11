Бывшие жены оккупантов устраивают скандалы из-за денежных выплат: перехват ГУР

В России приближенные к оккупантам люди хотят получить выгоду. Так, бывшие жены военных устраивают скандалы из-за денежных выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват разговора оккупанта с женой, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский военный говорит жене, что он находится в Херсонской области и жалуется, что "война никогда не закончится".

В ответ жена рассказывает своему супругу, что их сыну оформили выплату в размере 50 тысяч рублей.

"Я пошла оформлять эти 50 тысяч. Там скандал в соцзащите. Приперлись первые жены, у кого дети там, он уже третий раз женат. Приперлись первые, вторые жены - все на детей получают эти пособия, ругаются там", - добавляет она.

Также в телефонном разговоре женщина упоминает вторую волну мобилизации, которая может начаться уже в январе-феврале 2023 года. В ответ оккупант подчеркивает, что "все может быть и народу не хватает".