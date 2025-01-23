Колись всі визнають, що НАТО - це найдешевші гарантії безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО є найдешевшою гарантією безпеки. У разі, якщо Україна не буде в Альянсі, якщо не буде фінансової підтримки, тоді не вдасться тримати удари РФ без мільйонної армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови держави виданню Bloomberg.
"В якийсь момент всі визнають, що НАТО - це найдешевші гарантії безпеки. Якщо Україна не в НАТО, а перед нами людина, яка хвора бажанням окупувати нас, якщо в неї армія півтора мільйона плюс, то ви не зможете тримати удари, якщо у вас не буде армії біля мільйона", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що для утримання мільйонної армії буде працювати або вся наша економіка, або хтось буде об'єднано фінансувати її. Тому він вважає, що НАТО - це найдешевший варіант.
За словами президента, зменшення армії в рази - це саме те, чого хоче російський диктатор Володимир Путін і деякі інші лідери у світі. Якщо армія буде зменшена у п'ять разів чи іншій кількості, тоді спроможність ворога окупувати Україну буде зростати, і для Путіна - це девіденди.
"Тому я і кажу, що таке гарантії безпеки? Якщо це просто папірець, то ми не підемо на ще один Будапештський меморандум", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, у європейських союзників України недостатньо солдатів, щоб стати реальним стримувальним фактором для очільника Кремля Володимира Путіна. Водночас будь-яке інше рішення ризикує спричинити розкол в альянсі НАТО.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що під час виступу на Всесвітньому економічному форумі Зеленський пояснив, чому Україні потрібні сильні гарантії безпеки. Крім того, він сформулював українську стратегію на шляху до миру та у відносинах із новим президентом США Дональдом Трампом.
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