RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Когда-то все признают, что НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский (Gеtty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО является самой дешевой гарантией безопасности. В случае, если Украина не будет в Альянсе, если не будет финансовой поддержки, тогда не удастся держать удары РФ без миллионной армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства изданию Bloomberg.

"В какой-то момент все признают, что НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности. Если Украина не в НАТО, а перед нами человек, который болен желанием оккупировать нас, если у него армия полтора миллиона плюс, то вы не сможете держать удары, если у вас не будет армии около миллиона", - сказал президент.

Зеленский отметил, что для содержания миллионной армии будет работать или вся наша экономика, или кто-то будет объединенно финансировать ее. Поэтому он считает, что НАТО - это самый дешевый вариант.

По словам президента, уменьшение армии в разы - это именно то, чего хочет российский диктатор Владимир Путин и некоторые другие лидеры в мире. Если армия будет уменьшена в пять раз или ином количестве, тогда способность врага оккупировать Украину будет расти, и для Путина - это дивиденды.

"Поэтому я и говорю, что такое гарантии безопасности? Если это просто бумажка, то мы не пойдем на еще один Будапештский меморандум", - резюмировал Зеленский.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, у европейских союзников Украины недостаточно солдат, чтобы стать реальным сдерживающим фактором для главы Кремля Владимира Путина. В то же время любое другое решение рискует вызвать раскол в альянсе НАТО.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время выступления на Всемирном экономическом форуме Зеленский объяснил, почему Украине нужны сильные гарантии безопасности. Кроме того, он сформулировал украинскую стратегию на пути к миру и в отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийНАТОВойна в Украине