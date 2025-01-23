Когда-то все признают, что НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО является самой дешевой гарантией безопасности. В случае, если Украина не будет в Альянсе, если не будет финансовой поддержки, тогда не удастся держать удары РФ без миллионной армии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства изданию Bloomberg.
"В какой-то момент все признают, что НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности. Если Украина не в НАТО, а перед нами человек, который болен желанием оккупировать нас, если у него армия полтора миллиона плюс, то вы не сможете держать удары, если у вас не будет армии около миллиона", - сказал президент.
Зеленский отметил, что для содержания миллионной армии будет работать или вся наша экономика, или кто-то будет объединенно финансировать ее. Поэтому он считает, что НАТО - это самый дешевый вариант.
По словам президента, уменьшение армии в разы - это именно то, чего хочет российский диктатор Владимир Путин и некоторые другие лидеры в мире. Если армия будет уменьшена в пять раз или ином количестве, тогда способность врага оккупировать Украину будет расти, и для Путина - это дивиденды.
"Поэтому я и говорю, что такое гарантии безопасности? Если это просто бумажка, то мы не пойдем на еще один Будапештский меморандум", - резюмировал Зеленский.
Напомним, по словам Владимира Зеленского, у европейских союзников Украины недостаточно солдат, чтобы стать реальным сдерживающим фактором для главы Кремля Владимира Путина. В то же время любое другое решение рискует вызвать раскол в альянсе НАТО.
Ранее РБК-Украина сообщало, что во время выступления на Всемирном экономическом форуме Зеленский объяснил, почему Украине нужны сильные гарантии безопасности. Кроме того, он сформулировал украинскую стратегию на пути к миру и в отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом.
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