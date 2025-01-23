Когда-то все признают, что НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности, - Зеленский

"В какой-то момент все признают, что НАТО - это самые дешевые гарантии безопасности. Если Украина не в НАТО, а перед нами человек, который болен желанием оккупировать нас, если у него армия полтора миллиона плюс, то вы не сможете держать удары, если у вас не будет армии около миллиона", - сказал президент.

Зеленский отметил, что для содержания миллионной армии будет работать или вся наша экономика, или кто-то будет объединенно финансировать ее. Поэтому он считает, что НАТО - это самый дешевый вариант.

По словам президента, уменьшение армии в разы - это именно то, чего хочет российский диктатор Владимир Путин и некоторые другие лидеры в мире. Если армия будет уменьшена в пять раз или ином количестве, тогда способность врага оккупировать Украину будет расти, и для Путина - это дивиденды.

"Поэтому я и говорю, что такое гарантии безопасности? Если это просто бумажка, то мы не пойдем на еще один Будапештский меморандум", - резюмировал Зеленский.