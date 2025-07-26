Колір, який приносить удачу кожному знаку Зодіаку: дізнайтеся свій

Астрологи впевнені: кожному знаку Зодіаку відповідає свій колір, який приносить удачу, посилює сильні сторони та допомагає в ухваленні рішень.
Які кольори будуть притягувати гроші, удачу і любов, розповідає РБК-Україна з посиланням на Collective World.
Колір пристрасті, сили та енергії. Червоний підкреслює сміливість і рішучість Овна, допомагаючи йому проявляти лідерство і не боятися ризикувати.
Відтінок природи, зростання і внутрішньої гармонії. Зелений дарує Тельцю відчуття стабільності й посилює його зв'язок із землею та комфортом.
Нейтральний і адаптивний колір, що символізує гнучкість та інтелект. Сірий ідеально відображає мінливу натуру Близнюків і їхнє вміння підлаштовуватися під ситуацію.
Колір затишку, стабільності та безпеки. Коричневий допомагає чутливому Раку зберігати внутрішній спокій і створювати теплу атмосферу.
Розкішний і креативний відтінок, який підкреслює харизму, артистичність і благородство Лева. Ідеальний колір для королівської натури.
Спокійні натуральні тони символізують стабільність, практичність і внутрішній порядок - ключові риси розважливої Діви.
М'який і гармонійний колір, який відображає прагнення Терезів до балансу, краси й теплих стосунків. Рожевий підсилює їхню природну чарівність.
Колір сили, загадковості та глибини. Чорний ідеально передає внутрішню інтенсивність Скорпіона і його здатність до трансформації.
Яскравий і надихаючий, колір сонця й оптимізму. Жовтий підкреслює енергію і любов Стрільця до нових знань і пригод.
Колір надійності, витримки та відповідальності. Синій допомагає Козерогам зберігати концентрацію і впевнено рухатися до своїх цілей.
Колір креативності, радості та енергії. Помаранчевий підкреслює незалежність і новаторську натуру Водолія, а також його прагнення до змін.
Колір чистоти, інтуїції та внутрішнього світла. Білий символізує духовність та емоційну відкритість Риб, допомагаючи їм залишатися в гармонії із собою.
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