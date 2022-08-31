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Количество жертв вчерашнего обстрела Харькова возросло

Фото: последствия обстрела Харькова (facebook.com/v.timoshko)
Автор: Наталия Гурковская

Количество жертв обстрела Харькова, произошедшего утром 30 августа, возросло до 5.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА.

"От тяжелых травм в больнице скончалась 42-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Остальные раненые, госпитализированные, сейчас находятся в удовлетворительном состоянии, у них преимущественно - повреждения мягких тканей. Одну пострадавшую уже выписали из лечебного учреждения.

"Две пожилых женщины, которых доставили в медучреждение в тот же день после вечернего обстрела, получили незначительные повреждения. Их жизни ничего не угрожает", - добавили в горсовете.

Как сообщалось, российские военные около 10 утра обстреляли центральную часть Харькова. По последним данным 4 человека погибли, а 11 получили ранения. Обстрел велся из дальнобойной ствольной артиллерии "Пион" калибром 203 мм.

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Харьков