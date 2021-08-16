Количество жертв в Турции в результате наводнения вновь возросло

62 человека погибли в провинции Кастамону, 11 человек погибли в провинции Синоп и еще один человек в провинции Бартын.

Турецкие вооруженные силы установили мобильный мост, привезенный на танке, в районе Бозкурт города Кастамону через ручей Эзине, где бетонный мост был разрушен бушующими паводковыми водами.

По данным местных властей, в трех провинциях по меньшей мере 454 сильно поврежденных и разрушенных здания. При этом власти отмечают, что в следующем году на их местах построят новые сооружения.

Между тем, турецкие эксперты отметили, что деятельность человека на реках и неправильное строительство способствовали масштабному ущербу от наводнения, особенно увеличению числа погибших.