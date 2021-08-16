Кількість жертв у Туреччині в результаті повені знову зросла

62 людини загинули в провінції Кастамону, 11 людей загинули в провінції Синоп і ще одна людина в провінції Бартин.

Турецькі збройні сили встановили мобільний міст, привезений на танку, в районі Бозкурт міста Кастамону через струмок Езіне, де бетонний міст був зруйнований бурхливими паводковими водами.

За даними місцевої влади, в трьох провінціях щонайменше 454 сильно пошкоджених і зруйнованих будівлі. При цьому влада зазначає, що в наступному році на їх місцях побудують нові споруди.

Тим часом турецькі експерти відзначили, що діяльність людини на річках і неправильне будівництво сприяли масштабному збитку від повені, особливо збільшення числа загиблих.