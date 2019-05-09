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Количество жертв теракта в Пакистане возросло

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 15:12
Количество жертв теракта в Пакистане возросло
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Двое пострадавших находятся в критическом состоянии

Количество жертв теракта в Пакистане, который произошел вблизи одного из суфийских храмов в городе Лахор, возросло до 11. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщается, среди погибших в результате взрыва вблизи с храмом Дата-Дарба в провинции Пенджаб - 5 правоохранителей и подросток. Еще 26 раненых находятся в больницах. Состояние двух пострадавших оценивается как критическое.

Представитель администрации главного министра Пенджаба Шахбаза Гилла заявил, что теракт вблизи суфийского храма в городе Лахор совершил 15-летний подросток.

Отмечается, что власть окажет пострадавшим финансовую помощь в размере от 100 до 500 тыс. пакистанских рупий.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пакистане произошел взрыв вблизи храма "Дата-Дарба" в провинции Пенджаб. Тогда правоохранители заявляли о как минимум 8 погибших. По предварительным данным, целью атаки был автобус, перевозивший бойцов полицейского спецназа.

Как писало РБК-Украина, на Филиппинах в городе Замбоанга на острове Минданао неизвестный бросил в мечеть гранату в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще четверо были ранены.

27 января на острове Холо на юге Филиппин на территории католической церкви сработали два взрывных устройства. В результате двух взрывов погибли 20 человек и более 100 пострадали.

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