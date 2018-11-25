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Количество жертв в результате аварии яхты на озере Виктория возросло до 22

Новости » Происшествия    25.11.2018 - 12:06
Количество жертв в результате аварии яхты на озере Виктория возросло до 22
Фото: озеро Виктория (AFP)

Судьба еще по меньшей мере 60 человек остается неизвестной

Число жертв в результате затопления яхты на озере Виктория (Уганда) возросло до 22 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как сообщила полиция Уганды, уже подтверждена гибель 22 человек, судьба еще почти 60 человек пока неизвестна.

Отмечается, что на борту судна находились по меньшей мере 90 человек. Сейчас спасателям удалось спасти 26 человек.

"22 тела были найдены и спасены 26 человек. По словам одного из спасенных, на борту было более 90 человек", - сообщил начальник полиции Уганды.

Напомним, ранее сообщалось, что на озере Виктория (Уганда) в результате крушения яхты погибли 13 человек. Среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.

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