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Кількість жертв внаслідок аварії яхти на озері Вікторія зросла до 22

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 12:06
Кількість жертв внаслідок аварії яхти на озері Вікторія зросла до 22
Фото: озеро Вікторія (AFP)

Доля ще щонайменше 60 осіб залишається невідомою

Кількість жертв внаслідок затоплення яхти на озері Вікторія (Уганда) зросла до 22 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомила поліція Уганди, вже підтверджено загибель 22 осіб, доля ще майже 60 людей поки невідома.

Зазначається, що на борту судна перебували щонайменше 90 людей. Наразі рятувальникам вдалося врятувати 26 осіб.

"22 тіла були знайдені і врятовано 26 людей. За словами одного з врятованих, на борту було більше 90 людей", - повідомив начальник поліції Уганди.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на озері Вікторія (Уганда) внаслідок аварії яхти загинули 13 людей. Серед пасажирів яхти був принц Уганди Дауди Васайя, а також місцеві популярні музиканти. Пізніше стало відомо, що принц був врятований.

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