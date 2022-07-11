Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру резко возросло

В результате ракетного удара по жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области погибли по меньшей мере 24 человека. Тела еще пяти визуально наблюдаются из-под завалов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook.
"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела 2 погибших. Всего с начала работ на месте происшествия: обнаружены тела 24 погибших", - говорится в сообщении.
При этом спасателям удалось спасти из-под завалов девять человек.
Спасательные работы продолжаются.
Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.
Спасатели уже разобрали более 138 тонн разрушенных элементов дома.
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