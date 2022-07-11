Кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру різко зросла

В результаті ракетного удару по житловому будинку в місті Часів Яр в Донецькій області загинули щонайменше 24 людини. Тіла ще п'яти візуально спостерігаються з-під завалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Facebook.
"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіла 2 загиблих. Всього з початку робіт на місці події: виявлені тіла 24 загиблих", - йдеться в повідомленні.
При цьому рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів дев'ять осіб.
Рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.
Рятувальники вже розібрали понад 138 тонн зруйнованих елементів будинку.
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