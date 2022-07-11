Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру резко возросло

В результате ракетного удара по жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области погибли по меньшей мере 24 человека. Тела еще пяти визуально наблюдаются из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook .

"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела 2 погибших. Всего с начала работ на месте происшествия: обнаружены тела 24 погибших", - говорится в сообщении.

При этом спасателям удалось спасти из-под завалов девять человек.

Спасательные работы продолжаются.