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Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру резко возросло

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Часов Яр, Понедельник 11 июля 2022 14:39
Количество жертв ракетного удара по Часовому Яру резко возросло Фото: количество жертв ракетного удара по Часовому Яру увеличилось до 24 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерия Полищук

В результате ракетного удара по жилому дому в городе Часов Яр в Донецкой области погибли по меньшей мере 24 человека. Тела еще пяти визуально наблюдаются из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Facebook.

"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ обнаружены тела 2 погибших. Всего с начала работ на месте происшествия: обнаружены тела 24 погибших", - говорится в сообщении.

При этом спасателям удалось спасти из-под завалов девять человек.

Спасательные работы продолжаются.

Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

Спасатели уже разобрали более 138 тонн разрушенных элементов дома.

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