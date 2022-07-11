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Кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру різко зросла

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Часів Яр, Понеділок 11 липня 2022 14:39
Кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру різко зросла Фото: кількість жертв ракетного удару по Часовому Яру збільшилася до 24 (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті ракетного удару по житловому будинку в місті Часів Яр в Донецькій області загинули щонайменше 24 людини. Тіла ще п'яти візуально спостерігаються з-під завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Facebook.

"Станом на 13:55 під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіла 2 загиблих. Всього з початку робіт на місці події: виявлені тіла 24 загиблих", - йдеться в повідомленні.

При цьому рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів дев'ять осіб.

Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

Рятувальники вже розібрали понад 138 тонн зруйнованих елементів будинку.

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