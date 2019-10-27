Количество жертв протестов в Ираке возросло

За два дня протестов в Ираке в результате столкновений силовиков с демонстрантами погибли 63 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что ранения получили всего 2 тысячи 592 человека, среди которых силовики.

По данным Иракской комиссии по правам человека, в течение 26 октября шесть человек погибли в столице Багдаде и в городе Нассирия на юге страны.

Сотни демонстрантов пытались прорвать кордоны, установленные силовиками в центре Багдада, на входе в так называемой "зеленой зоны" с повышенными мерами безопасности, в которой расположены правительственные учреждения, иностранные посольства и международные представительства. Силовики прибегли к слезоточивому газу, чтобы остановить толпу.

Демонстранты также устроили палаточный лагерь на центральной площади Багдада Тахрир, которая стала центром протестов.

Как известно, протесты вспыхнули 25 октября и продолжились на следующий день как реакция на жестокое подавление властями ряда других, не связанных между собой спонтанных акций протеста по всей стране в течение предыдущего месяца.

Ранее сообщалось, что в Ираке в результате пятничных беспорядков во время протестов в Багдаде и других провинциях погибли не менее 40 человек, еще около 2 тыс. человек получили ранения.