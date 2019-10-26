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В Ираке в ходе протестов в пятницу погибло 40 человек

Новости » Политика    26.10.2019 - 02:16
В Ираке в ходе протестов в пятницу погибло 40 человек
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Около 2 тыс. человек пострадали

В Ираке в результате пятничных беспорядков в ходе протестов в Багдаде и других провинциях погибли по меньшей мере 40 человек, еще около 2 тыс. людей получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, демонстрации против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции в органах власти возобновились в пятницу, 25 октября, в Багдаде и ряде преимущественно шиитских провинций в центре и на юге Ирака.

Ранее в начале октября, в нескольких провинциях Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции.

Протестующие в Багдаде и южных и северных провинциях требуют отставки правительства.

Изначально мирные митинги переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими.

Напомним, в результате столкновений во время акций протеста в различных частях Эфиопии погибли 67 человек - 62 демонстранта и 5 сотрудников полиции: 13 человек погибли от пулевых ранений, другие - от травм, полученных вследствие ударов камнями.

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