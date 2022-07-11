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Количество жертв и пострадавших из-за ракетного удара по Часовому Яру возросло

Фото: количество погибших в результате обстрела жилого дома Часовом Яру увеличилось до 19 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

Количество погибших в результате обстрела жилого дома в городе Часов Яр в Донецкой области увеличилось до 19. При этом из-под завалов удалось спасти 8 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.

Спасатели вытащили из-под завалов тело еще одного погибшего жителя многоэтажки.

"Таким образом, обнаружены и изъяты из-под завалов 19 погибших, спасены из-под завалов 8 человек", - говорится в сообщении.

При этом работники ГСЧС расчистили и разобрали около 138 тонн разрушенных элементов дома.

Напомним, 9 июля поздно вечером россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часов Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

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