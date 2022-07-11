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Кількість жертв і постраждалих через ракетний удар по Часовому Яру зросла

Фото: кількість загиблих в результаті обстрілу житлового будинку в Часовому Яру збільшилася до 19 (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих в результаті обстрілу житлового будинку в місті Часів Яр в Донецькій області збільшилася до 19. При цьому з-під завалів вдалося врятувати 8 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Telegram.

Рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого жителя багатоповерхівки.

"Таким чином, виявлені і вилучені з-під завалів 19 загиблих, врятовано з-під завалів 8 осіб",- йдеться в повідомленні.

При цьому працівники ДСНС розчистили та розібрали близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку.

Нагадаємо, 9 липня пізно ввечері росіяни обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр у Донецькій області. В результаті атаки РФ повністю знищені два під'їзди багатоповерхівки.

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