Количество жертв падения самолета на Филиппинах превысило 30

В результате падения военного самолета на Филиппинах погиб по меньшей мере 31 человек. Среди погибших двое гражданских, которые оказались на месте, куда упал самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 10news .

В результате катастрофы погибли 29 военнослужащих, которые находились на борту самолета С-130. Еще 50 человек удалось спасти из-под горящих обломков упавшего возле аэропорта Холо самолета.

Официальные лица говорят, что некоторые солдаты успели выпрыгнуть из самолета, до того как он разбился. Сейчас известно о 17 пропавших без вести филиппинских солдатах.

Региональный военный командующий сказал, что сейчас все свидетельствует о том, что пилоты самолета пролетели мимо взлетно-посадочной полосы, в результате чего самолет разбился на окраине аэропорта в провинции Сулу. Об этом свидетельствуют слова очевидцев происшествия.