UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Количество жертв падения самолета на Филиппинах превысило 30

Автор: Дмитрий Левицкий

В результате падения военного самолета на Филиппинах погиб по меньшей мере 31 человек. Среди погибших двое гражданских, которые оказались на месте, куда упал самолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 10news.

В результате катастрофы погибли 29 военнослужащих, которые находились на борту самолета С-130. Еще 50 человек удалось спасти из-под горящих обломков упавшего возле аэропорта Холо самолета.

Официальные лица говорят, что некоторые солдаты успели выпрыгнуть из самолета, до того как он разбился. Сейчас известно о 17 пропавших без вести филиппинских солдатах.

Региональный военный командующий сказал, что сейчас все свидетельствует о том, что пилоты самолета пролетели мимо взлетно-посадочной полосы, в результате чего самолет разбился на окраине аэропорта в провинции Сулу. Об этом свидетельствуют слова очевидцев происшествия.

Напомним, сегодня утром стало известно о том, что на Филиппинах разбился военный самолет, на борту которого находились более 80 человек.

Сначала военные сообщили о гибели 17 человек, а еще 40 попали в больницу.

Читайте РБК-Украина в Google News
авиакатастрофаФилиппиныразбилсяСамолет