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Кількість жертв нападу на готель в Сомалі знову зросла

Новини » Суспільство    14.07.2019 - 01:22
Кількість жертв нападу на готель в Сомалі знову зросла
Ілюстративне фото (flickr.com/Abayomi Azikiwe)

Уже відомо про 33 загиблих

Влада Сомалі повідомила, що число загиблих в результаті п'ятничного нападу на готель в портовому місті Кісмайо на півдні країни зросла до 33. Про це пише "Голос Америки".

Президент адміністрації регіону Джубаленд, Ахмед Мохамед Іслам Мадобе повідомив, що ще 56 осіб отримали поранення. Він зазначив, що серед загиблих в результаті нападу - два журналіста, кандидат в президенти на майбутніх регіональних виборах і співробітник агентства ООН.

"Серед загиблих є громадяни Кенії, американці, британець, Танзанійці і канадець", - повідомив він.

Генеральний секретар Федерації журналістів Сомалі Мохаммед Ібрагім Моалімуу повідомив, що серед загиблих журналістів була 43-річна Ходан Налайе - канадка сомалійського походження, яка заснувала онлайн-канал Integration TV. Її чоловік, політик Джама Фарід, також був убитий в результаті атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Сомалі стався озброєний напад бойовиків на готель Asaseey в місті Кісмайо. Тоді наголошувалося, що в результаті атаки загинули щонайменше 10 осіб, ще кілька отримали поранення.

Пізніше повідомлялося, що кількість жертв зросла до 26 осіб.

У Сомалі бойовики захопили готель У Сомалі під час вибуху загинули 14 людей
Новини України Сомалинапад
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