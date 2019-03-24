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Количество жертв нападения боевиков в Мали достигло 134 человек


Нападения на две деревни в Мали унесло жизни 134 человек

Число жертв нападения боевиков на скотоводов фулани в центральной части Республики Мали составило не менее 134 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В силовых структурах рассказали, что среди погибших присутствуют женщины, дети и пожилые люди.

Отмечено, что кроме деревни Огоссагу от нападения пострадала еще одна близлежащая деревня Велингара, в которой погибло несколько человек, но он не может назвать точное количество.

Напомним, ранее сообщалось, что что в Мали в результате нападения боевиков погибли десятки людей. Мэр ближайшего города Банкасс Мулай Гуиндо рассказал, что около 4 утра по местному времени вооруженные люди, которые были одеты в традиционные костюмы охотников, окружили деревню Огоссагу и совершили нападение. 

Ранее сообщалось о 110 жертвах нападения.

По словам одного из жителей Огассагу, нападение может быть местью за смерть 23 солдат правительственной армии Мали на прошлой неделе. Военные погибли после нападения местной исламистской группировки.

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