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Кількість жертв нападу бойовиків у Малі досягла 134 осіб

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 00:34
Кількість жертв нападу бойовиків у Малі досягла 134 осіб
Фото: бойовики в Малі (twitter.com/PressTV)

Напади на два села в Малі забрали життя 134 осіб

Кількість жертв нападу бойовиків на скотарів фулані в центральній частині Республіки Малі склала не менше 134 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В силових структурах розповіли, що серед загиблих присутні жінки, діти та літні люди.

Зазначено, що крім села Огоссагу від нападу постраждало ще одне прилегле село Велингара, в якому загинуло кілька людей, але він не може назвати точну кількість.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Малі в результаті нападу бойовиків загинули десятки людей. Мер найближчого міста Банкасс Мулай Гуіндо розповів, що близько 4 ранку за місцевим часом озброєні люди, які були одягнені в традиційні костюми мисливців, оточили село Огоссагу і вчинили напад. 

Раніше повідомлялося про 110 жертв нападу.

За словами одного з жителів Огассагу, напад може бути помстою за смерть 23 солдатів урядової армії Малі минулого тижня. Військові загинули після нападу місцевого ісламістського угруповання.

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