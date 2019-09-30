Кількість жертв зливів в Індії майже перевищила 130

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Найбільша кількість жертв зафіксована у штаті Уттар-Прадеш - 87 осіб

У південних штатах Індії через зливи загинули 127 осіб унаслідок потужних злив, повеней та зсувів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NDTV.

Зазначається, що найбільша кількість жертв зафіксована у штаті Уттар-Прадеш - 87 осіб та у штаті Біхар - 27 осіб.

Крім того, жертвами стихійного лиха стали мешканці штатів Уттаракханд, Раджастхан, Мадхья-Прадеш - загальна кількість загиблих 13 людей.

Зазначимо, що у столиці Бихара Патне та прилеглих районах закриті всі школи, не працюють багато установ та магазинів. Уряд штату направив два вертольоти, щоб скидати з повітря мішки з продуктами та медикаментами для постраждалих. Багато потягів до Біхара скасували або перенаправили іншими маршрутами внаслідок підтоплення залізничних колій.

Як повідомляло РБК-Україна, в Індії за останні чотири дні в результаті зсувів та повеней, які були спричинені сильними зливами, загинули понад 80 людей. За даними екстрених рятувальних служб, понад 80 смертельних випадків, пов'язані з наслідками сильних мусонних злив, було зафіксовано у північному індійському штаті Уттар-Прадеш. Лише за останню добу в даному штаті випало до 102 мм опадів, що перевищує середньостатистичний показник.

Також РБК-Україна писало, що в Індонезії в результаті потужного землетрусу загинули щонайменше 30 людей. Також в результаті стихійного лиха постраждали 156 осіб. Майже 25 тисяч осіб були вимушені покинути своє житло.