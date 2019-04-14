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Кількість жертв катастрофи порома в Іраку зросла

Новини » Надзвичайні події    14.04.2019 - 04:11
Кількість жертв катастрофи порома в Іраку зросла
Ілюстративне фото (twitter.com middleeastmnt)

Кількість жертв збільшилася до 116

Кількість загиблих в результаті катастрофи порома в Іраку 21 березня на річці Тигр зросла до 116. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

Як повідомляється, рятувальники знайшли ще кілька тіл загиблих. Течія винесла тіла на берег річки біля селища Аль-Шора.

Зазначено, що 29 березня в Мосул прибули 20 турецьких військових водолазів, які ведуть пошуки тіл загиблих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з'явилося відео з місця катастрофи порома в Іраку, в результаті якого загинули люди.

Повідомляється, що було врятовано 12 осіб. Серед загиблих найбільша кількість жінок і дітей. Зазначимо, що пором був перевантажений. Через це і сталася катастрофа.

Раніше повідомлялося, що іранський військовий корабель врізався у бетонні хвилерізи в порту в Каспійському морі, двоє членів екіпажу вважаються зниклими без вісті.

РБК-Україна писало, що 11 січня на танкері у Китайському морі стався вибух. Відзначається, що заходи, вжиті китайськими пожежними суднами, не дали бажаних результатів. Тому їм довелося відійти на безпечну відстань, "щоб уникнути подальших аварій".

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