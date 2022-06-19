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Количество жертв-детей в результате войны возросло: новые данные

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Киев, Воскресенье 19 июня 2022 09:01
Количество жертв-детей в результате войны возросло: новые данные Фото: с начала войны погибли 323 ребенка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

С начала полномасштабного вторжения России в Украине пострадали более 900 детей. Из них 323 ребенка погибли и получили ранения 583.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Facebook.

Как отмечают в ведомстве, цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 301, Харьковской - 170, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

Напомним, оккупанты незаконно депортировали в Россию более 300 тысяч детей.

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