Кількість жертв-дітей в результаті війни зросла: нові дані
Фото: з початку війни загинули 323 дитини (Getty Images)
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 900 дітей. З них 323 дитини загинули і отримали поранення 583.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook.
Як зазначають у відомстві, цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.