ru ua
Нд, 19 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Кількість жертв-дітей в результаті війни зросла: нові дані

Новость на русском →
Київ, Неділя 19 червня 2022 09:01
Кількість жертв-дітей в результаті війни зросла: нові дані Фото: з початку війни загинули 323 дитини (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали понад 900 дітей. З них 323 дитини загинули і отримали поранення 583.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення офісу генерального прокурора в Facebook.

Як зазначають у відомстві, цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Так, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 301, Харківській - 170, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 54, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17.

Нагадаємо, окупанти незаконно депортували до Росії понад 300 тисяч дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Діти війни Війна Росії проти України
NEWS
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
Названа оптимальна ціна на бензин та дизель у Києві
DAILY
"За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону
Анастасія Рокитнаспеціально для РБК-Україна "За фото – куля в лоб, без розбірок". Історії з окупованого Херсону