Количество заявлений на убежище в ЕС в I квартале 2018 упало на 15%

Чаще всего убежища просят выходцы из Сирии и Афганистана

В течение первого квартала 2018 года 131 тысяча искателей убежища подали заявку на международную защиту в государствах-членах Европейского Союза (ЕС). Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Как сообщается, это на 15% меньше, по сравнению с четвертым кварталом 2017 года, когда было зарегистрировано 154 тысяч заявителей.

Согласно данным Евростата, выходцы из Сирии остаются крупнейшей группой лиц, ищущих международной защиты в странах-членах ЕС - 15 800 заявлений было подано с января по март 2018 года. На втором месте - выходцы из Афганистана (7700 заявителей), на третьем – из Нигерии (6400). Просители убежища из этих трех стран составляют 30% всех заявителей.

Вместе с тем, из таблицы видно, что наибольшее количество заявителей зарегистрировано в Германии (34 400 заявлений или 26% от общего количества заявителей), Франции (25 300 или 19%), Италии (17 800 или 14%) и Греции (13 000, или 10%).

Напомним, ранее сообщалось, что Германия и Италия договорились о тесном сотрудничестве в решении миграционного кризиса.