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Кількість заяв на притулок в ЄС у I кварталі 2018 впала на 15%

НовиниСуспільство    19.06.2018 - 14:12
Ілюстративне фото (flickr.com)
Ілюстративне фото (flickr.com)

Найчастіше притулку просять вихідці із Сирії та Афганістану

Протягом першого кварталу 2018 року 131 тисяча шукачів притулку подали заявку на міжнародний захист у державах-членах Європейського Союзу (ЄС). Про це свідчать дані Євростату.

Як повідомляється, що це на 15% менше, у порівнянні з четвертим кварталом 2017 року, коли було зареєстровано 154 тисяч заявників.

Згідно з даними Євростату, вихідці із Сирії залишаються найбільшою групою осіб, які шукають міжнародного захисту у країнах-членах ЄС - 15 800 заяв було подано з січня по березень 2018 року. На другому місці - вихідці з Афганістану (7700 заявників), на третьому – з Нігерії (6400). Прохачі притулку із цих трьох країн складають 30% всіх заявників.

Разом з тим, з таблиці видно, що найбільшу кількість заявників зареєстровано у Німеччині (34 400 заяв або 26% від загальної кількості заявників), Франції (25 300 або 19%), Італія (17 800 або 14%) та Греції (13 000, або 10%).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина та Італія домовилися про тісну співпрацю у вирішенні міграційної кризи.

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Теги публікації: Афганистан, убежище, Сирія, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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