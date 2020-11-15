Количество задержанных на протестах в Беларуси увеличилось до 900

Во время воскресного протеста в Беларуси по состоянию на 20:30 по Киеву силовики задержали более 900 человек. Сейчас большинство из них находятся в районных отделениях милиции.

Об этом сообщается на сайте правозащитной организации "Вясна".

Всего задержали 901 человека. Задержания происходили во многих городах страны.

Tut.by сообщает, что возле Фрунзенского РОВД в Минске "раздаются крики".

С вечера граждане начали проводить небольшую ходу, выстраиваются в цепи солидарности.

Ранее сегодня сообщалось о 500 задержанных.

К слову, сегодня в Минске белорусские силовики провели массовые задержания на так называемой "Площади перемен" на улице Червякова. Протестующие из разных районов белорусской столицы собрались здесь, чтобы почтить память 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который умер после жесткого задержания.

Напомним, 12 ноября в Минске умер протестующий Руслан Бондаренко, которого избили силовики. Бондаренко без сознания сначала доставили в больницу, где за его жизнь боролись медики.