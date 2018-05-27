Количество задержанных на митингах в Париже растет

На данный момент полиция задержала 43 человека

Во время митингов в Париже, прошедших 26 мая против политики президента Эммануэля Макрона полиция задержала 43 человека. Об этом информирует телеканал BFM.

Полицейские арестовали 32 протестующих, семеро представителей полиции пострадало в результате столкновений.

Некоторые задержанные пытались пронести оружие на акцию протеста. Митингующие вышли в центр города с плакатами и флагами в знак протеста по отношению к политике Эммануэля Макрона.

Десятки тысяч человек приняли участие в акции протеста. Аналогичные акции планируются в других городах Франции, в частности в Тулузе и Марселе.

Напомним, глава МВД Франции подтвердил, что во время протестов 26 мая семеро полицейских получили различные травмы, 39 митингующих задержаны.

Участники протестной акции "Народный подъем", в которой по данным французских СМИ принимает участие более 30 тыс. человек, выступают против правительства Франции и президента.