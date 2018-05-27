Кількість затриманих на мітингах в Парижі зростає

На даний момент поліція затримала 43 людини

Під час мітингів у Парижі, що пройшли 26 травня проти політики президента Еммануеля Макрона поліція затримала 43 людини. Про це інформує телеканал BFM.

Поліцейські заарештували 32 протестувальників, семеро представників поліції постраждали в результаті зіткнень.

Деякі затримані намагалися пронести зброю на акцію протесту. Мітингувальники вийшли в центр міста з плакатами і прапорами на знак протесту по відношенню до політики Еммануеля Макрона.

Десятки тисяч людей взяли участь в акції протесту. Аналогічні акції плануються в інших містах Франції, зокрема в Тулузі і Марселі.

Нагадаємо, глава МВС Франції підтвердив, що під час протестів 26 травня семеро поліцейських отримали різні травми, 39 мітингувальників затримано.

Учасники протестної акції "Народний підйом", у якій, за даними французьких ЗМІ бере участь більше 30 тис. осіб, виступають проти уряду Франції та президента.