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Кількість затриманих на мітингах в Парижі зростає

НовиниНадзвичайні події    27.05.2018 - 01:17
Фото: протести в Парижі (Francois Mori / AP)
Фото: протести в Парижі (Francois Mori / AP)

На даний момент поліція затримала 43 людини

Під час мітингів у Парижі, що пройшли 26 травня проти політики президента Еммануеля Макрона поліція затримала 43 людини. Про це інформує телеканал BFM.

Поліцейські заарештували 32 протестувальників, семеро представників поліції постраждали в результаті зіткнень.

Деякі затримані намагалися пронести зброю на акцію протесту. Мітингувальники вийшли в центр міста з плакатами і прапорами на знак протесту по відношенню до політики Еммануеля Макрона.

Десятки тисяч людей взяли участь в акції протесту. Аналогічні акції плануються в інших містах Франції, зокрема в Тулузі і Марселі.

Нагадаємо, глава МВС Франції підтвердив, що під час протестів 26 травня семеро поліцейських отримали різні травми, 39 мітингувальників затримано.

Учасники протестної акції "Народний підйом", у якій, за даними французьких ЗМІ бере участь більше 30 тис. осіб, виступають проти уряду Франції та президента.

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Теги публікації: Франція, Мітинг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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