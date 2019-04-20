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Количество задержанных активистов в Лондоне превысило 700 человек

Новости » Происшествия    20.04.2019 - 16:33
Количество задержанных активистов в Лондоне превысило 700 человек
Фото: протесты в Лондоне (twitter.com/ajplus)

Активисты выступают против загрязнения окружающей среды

В Лондоне на шестой день акций количество задержанных активистов, которые выступают против загрязнения окружающей среды, достигло 715 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Представитель лондонской полиции сообщил, что 28 задержанным были выдвинуты обвинения после совершения беспорядков около моста Ватерлоо, Парламентской и Оксфордской площади.

Отметим, что протесты в Лондоне происходят с понедельника, 15 апреля. Их возглавляет климатическая группа Extinction Rebellion, которые планируют провести демонстрации в 33 странах в ближайшем времени

Протестующие требуют сокращения выбросов в воздух, а также хотят оглашения климатического и экологического чрезвычайного положения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что число задержанных в Лондоне активистов возросло до 428. Правоохранители пытаются взять волну протестов под контроль, сосредоточив демонстрантов в районе Мраморной арки на северо-восточном углу Гайд-парка и тем самым освободить от их присутствия центральные улицы.

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