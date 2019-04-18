ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число задержанных в Лондоне активистов возросло до 428

Новости » Происшествия    18.04.2019 - 15:40
Число задержанных в Лондоне активистов возросло до 428
Фото: полиция Британии (twitter.com/BTP)

Утром 18 апреля активисты устроили демонстрацию на мосту Воксхолл, перекрыв проезжую часть

В столице Великобритании Лондоне число задержанных активистов, которые протестуют против загрязнения окружающей среды достигло 428 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Скотленд-Ярд в Twitter.

Утром 18 апреля активисты устроили демонстрацию на мосту Воксхолл, перекрыв проезжую часть и растянув почти по всей ширине моста баннер "Жизнь или смерть". Но эта акция протеста оказалась недолгой, и движение по мосту вскоре возобновилось.

Правоохранители пытаются взять волну протестов под контроль, сосредоточив демонстрантов в районе Мраморной арки на северо-восточном углу Гайд-парка и тем самым освободить от их присутствия центральные улицы.  Активисты продолжают блокировать четыре городские зоны - Мраморная арка, Парламентская площадь, перекресток Оксфорд-серкус на пересечении важнейших торговых улиц Оксфорд-стрит и Риджент-стрит, а также мост Ватерлоо.

Напомним, активисты требуют  сократить выбросы углерода до нуля, объявить климатическое и экологическое чрезвычайное положение и организовать собрание граждан для разработки чрезвычайного плана действий в отношении изменения климата и экологической ситуации в целом.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Великобритании протестующие, так называемые "желтые жилеты" блокировали Тауэрский мост.

Как сообщается, они требовали выхода Великобритании из состава Европейского союза.

Так, сначала они заняли Вестминстерский мост, но через 15 минут полиция попросила их переместиться. Участники прошлись по Downing Street, a затем заняли Тауэрский мост. Все это время они выкрикивали лозунги, различные речевки и песни о Brexit.

Британия заложила основу для санкций против России после Brexit Протаранивший авто посла Украины оказался психически больным
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины ЛондонпротестактивистыВеликобритания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь