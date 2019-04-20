Кількість затриманих активістів в Лондоні перевищила 700 осіб

Фото: протести в Лондоні (twitter.com/ajplus)

Активісти виступають проти забруднення навколишнього середовища

У Лондоні на шостий день акцій кількість затриманих активістів, які виступають проти забруднення навколишнього середовища, досягла 715 чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Представник лондонської поліції повідомив, що 28 затриманим були висунуті звинувачення після вчинення заворушень біля мосту Ватерлоо, Парламентської та Оксфордської площі.

Зазначимо, що протести в Лондоні відбуваються з понеділка, 15 квітня. Їх очолює кліматична група Extinction Rebellion, які планують провести демонстрації в 33 країнах в найближчому часі

Протестувальники вимагають скорочення викидів у повітря, а також хочуть оголошення кліматичного та екологічного надзвичайного стану.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кількість затриманих в Лондоні активістів зросла до 428. Правоохоронці намагаються взяти хвилю протестів під контроль, зосередивши демонстрантів у районі Мармурової арки на північно-східному куті Гайд-парку і тим самим звільнити від їх присутності на центральні вулиці.