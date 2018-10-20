Количество взрывов и жертв в Афганистане увеличилось

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По предварительным данным, в стране в день выборов были убиты около 30 человек

В Афганистане в день выборов произошли несколько нападений, в том числе - взрыв смертника в столице Кабуле. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, всего в течение дня выборов зарегистрировано более 30 инцидентов, связанных с насилием.

В северном городе Кундуз 53 человека были ранены и трое убиты в результате различных инцидентов.

В Нангархаре на востоке страны в результате взрыва ранены семь человек, в Гори на западе - убиты по меньшей мере 11 полицейских.

На севере столицы Кабула взорвался террорист-смертник, убив не менее 15 человек и многим нанеся ранения.

Также сообщается, что на выборах было немало других препятствий, связанных с техническими и организационными проблемами с биометрическим оборудованием регистрации избирателей, избирательными участками, которые не открылись вовремя, отсутствием избирательных бюллетеней и другими задержками.

Ранее сообщалось о 3 погибших в результате взрывов на избирательных участках в Кабуле.

РБК-Украина также писало, что в результате теракта на предвыборном митинге в провинции Тахар погибли 22 человека. Еще 36 получили ранения. Бомба была заложена в мотоцикл, который взорвали неподалеку от толпы.