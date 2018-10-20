Кількість вибухів і жертв в Афганістані збільшилася

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За попередніми даними, в країні у день виборів було вбито близько 30 людей

В Афганістані в день виборів відбулося кілька нападів, у тому числі - вибух смертника в столиці Кабулі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, всього протягом дня виборів зареєстровано більше 30 інцидентів, пов'язаних з насильством.

В північному місті Кундуз 53 людини були поранені і троє вбиті в результаті різних інцидентів.

У Нангархаре на сході країни в результаті вибуху поранено сім чоловік, у Горі на заході - вбито щонайменше 11 поліцейських.

На півночі столиці Кабула вибухнув терорист-смертник, загинули не менше 15 осіб і багатьом завдавши поранення.

Також повідомляється, що на виборах було чимало інших перешкод, пов'язаних з технічними та організаційними проблемами з біометричним обладнанням реєстрації виборців, виборчими дільницями, які не відкрилися вчасно, відсутністю виборчих бюлетенів та іншими затримками.

Раніше повідомлялося про 3 загиблих в результаті вибухів на виборчих дільницях в Кабулі.

РБК-Україна також писало, що в результаті теракту на передвиборному мітингу в провінції Тахар загинули 22 людини. Ще 36 отримали поранення. Бомба була закладена в мотоцикл, який підірвали неподалік від натовпу.