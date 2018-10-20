ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Кількість вибухів і жертв в Афганістані збільшилася

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 19:00
Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

За попередніми даними, в країні у день виборів було вбито близько 30 людей

В Афганістані в день виборів відбулося кілька нападів, у тому числі - вибух смертника в столиці Кабулі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, всього протягом дня виборів зареєстровано більше 30 інцидентів, пов'язаних з насильством.

В північному місті Кундуз 53 людини були поранені і троє вбиті в результаті різних інцидентів.

У Нангархаре на сході країни в результаті вибуху поранено сім чоловік, у Горі на заході - вбито щонайменше 11 поліцейських.

На півночі столиці Кабула вибухнув терорист-смертник, загинули не менше 15 осіб і багатьом завдавши поранення.

Також повідомляється, що на виборах було чимало інших перешкод, пов'язаних з технічними та організаційними проблемами з біометричним обладнанням реєстрації виборців, виборчими дільницями, які не відкрилися вчасно, відсутністю виборчих бюлетенів та іншими затримками.

Раніше повідомлялося про 3 загиблих в результаті вибухів на виборчих дільницях в Кабулі.

РБК-Україна також писало, що в результаті теракту на передвиборному мітингу в провінції Тахар загинули 22 людини. Ще 36 отримали поранення. Бомба була закладена в мотоцикл, який підірвали неподалік від натовпу.

У Кабулі на виборчих дільницях сталося кілька вибухів, є загиблі
Новини України загибліАфганистанвыборыТеракт Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся