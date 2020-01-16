Количество взлетов и посадок в украинских аэропортах увеличилось на 9,3%

Иллюстративное фото (из открытых источников)

Тенденция к увеличению в обслуживании количества взлетов и посадок наблюдается четвертый год подряд

Количество взлетов и посадок в украинских аэропортах в 2019 году составило 216 592 полетов, что на 9,3 % больше по сравнению с результатом 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГП "Украэрорух".

Как сообщается, положительная динамика в обслуживании количества взлетов и посадок в украинских аэропортах наблюдается уже четвертый год подряд.

"Наибольшее количество взлетов и посадок, осуществленных в прошлом году украинскими и зарубежными авиакомпаниями, "Украэрорух" обеспечил в таких аэропортах Украины: Киев (Борисполь) - 111 667 (+14% по сравнению с 2018 годом), Киев (Жуляны) - 29 806 (-11,8 %), Львов - 19 334 (+24,2 %), Одесса - 17 265 (+8 %), Харьков - 11 291 (+25,8 %), Днепр - 6779 (+16,4 %), Запорожье - 5 914 (-7,5 %), Полтава - 4121 (+30,3 %), Херсон - 2872 (-12,7 %), Ивано-Франковск - 2288 (+8,6 %)", - говорится в сообщении.

Инфографика (facebook.com/UkSATSE.official)

Напомним, ранее сообщалось, что пассажиропотоки через аэропорты Украины по 2019 год выросли в сравнении с предыдущим 2018 годом на 18,5% и составили 24,3 млн человек в т.ч. в международном сообщении - на 19,8% и составили 22,0 млн человек.

Отметим, пассажиропотоки через аэропорты Украины за 2018 год увеличились на 24,5% и составили 20,5 млн человек, в т.ч. в международном сообщении - на 25,8% и составили 18,4 млн человек.