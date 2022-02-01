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Количество верующих ПЦУ почти вдвое превысило число сторонников УПЦ МП

Автор: Александр Белоус

В ноябре 2021 года к Православной церкви Украины (ПЦУ) отнесли себя 24,1% граждан страны или 39,8% среди православных. К сторонникам УПЦ Московского патриархата отнесли себя 13,3% опрошенных в целом и 21,9% среди православных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Просто православными считают себя 21,9% среди всех граждан и 36,2% среди православных.

Опрос Центра Разумкова проведен с 12 по 19 ноября 2021 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев идентифицируют себя с православием (60,0%). Значительным является число последователей греко-католицизма (8,8%), а также "просто христиан" (8,5%).

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