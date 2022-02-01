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Названо количество сторонников разных конфессий в Украине

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Украина, Вторник 01 февраля 2022 17:10
Названо количество сторонников разных конфессий в Украине Фото: верующими считают себя 67% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев идентифицируют себя с православием (60,0%). Значительным является число последователей греко-католицизма (8,8%), а также "просто христиан" (8,5%).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Другие конфессии и религиозные направления представлены гораздо меньшим числом сторонников:

  • протестантизм - 1,5%,
  • римо-католицизм - 0,8%,
  • ислам - 0,2%,
  • буддизм - 0,1%,
  • иудаизм - 0,1%.

Не относит себя ни к одному из вероисповеданий 18,8%.

Названо количество сторонников разных конфессий в Украине

По данным опроса, в ноябре 2021 года число тех, кто признает себя верующим, в Украине составляет 67,8%, доля тех, кто колеблется между верой и неверием, составляет 13,0%. Неверующими считают себя 5,7% граждан, убежденными атеистами - 3,4%. Кроме того, безразличны к религиозным вопросам 6,1% респондентов, а 3,9% затрудняются с ответом.

Названо количество сторонников разных конфессий в Украине

Опрос Центра Разумкова проведен с 12 по 19 ноября 2021 года среди 2 018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, среди высших иерархов церквей самый высокий уровень доверия имеет митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, которому в 2021 году доверяли 50% опрошенных, не доверяли лишь 15%.

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