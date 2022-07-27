Количество уничтоженных российских оккупантов превысило 40 000, - Генштаб

Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 40070 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1738 (+1) ед,

боевых бронированных машин - 3971 (+12) ед,

артиллерийских систем - 883 (+3) ед,

РСЗО - 258 (+0) ед,

средства ПВО - 117 (+0) ед,

самолетов - 222 (+0) ед,

вертолетов - 190 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 726 (+4),

крылатые ракеты - 174 (+0),

корабли / катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2847 (+12) ед,

специальная техника - 75 (+0).

По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.

Напомним, за минувшие сутки на южных рубежах украинские защитники зачистили освобожденную Андреевку и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику русских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.