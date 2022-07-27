Количество уничтоженных российских оккупантов превысило 40 000, - Генштаб

ВСУ уничтожили еще 200 российских военных за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабной войны вражеская армия уже потеряла 40 070 своих военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 27.07 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Криворожском направлении.
Напомним, за минувшие сутки на южных рубежах украинские защитники зачистили освобожденную Андреевку и выполнили 300 огневых задач, а также уничтожили 89 захватчиков, вражеские склады и технику русских.
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