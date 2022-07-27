Кількість знищених російських окупантів перевищила 40 000, - Генштаб

ЗСУ знищили ще 200 російських військових за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної війни ворожа армія вже втратила 40 070 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу на південних рубежах українські захисники зачистили звільнену Андріївку та виконали 300 вогневих завдань, а також знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.
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