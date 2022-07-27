Кількість знищених російських окупантів перевищила 40 000, - Генштаб
Фото: Росія втратила вже більше 40 тисяч своїх військових у війні (Getty Images)
ЗСУ знищили ще 200 російських військових за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної війни ворожа армія вже втратила 40 070 своїх військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1738 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
- артилерійських систем - 883 (+3) од,
- РСЗВ - 258 (+0) од,
- засоби ППО - 117 (+0) од,
- літаків - 222 (+0) од,
- гелікоптерів - 190 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
- спеціальна техніка - 75 (+0).
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.
Нагадаємо, за минулу добу на південних рубежах українські захисники зачистили звільнену Андріївку та виконали 300 вогневих завдань, а також знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.