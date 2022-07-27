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Кількість знищених російських окупантів перевищила 40 000, - Генштаб

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Україна, Середа 27 липня 2022 09:34
Кількість знищених російських окупантів перевищила 40 000, - Генштаб Фото: Росія втратила вже більше 40 тисяч своїх військових у війні (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ знищили ще 200 російських військових за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної війни ворожа армія вже втратила 40 070 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.07 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 40070 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1738 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3971 (+12) од,
  • артилерійських систем - 883 (+3) од,
  • РСЗВ - 258 (+0) од,
  • засоби ППО - 117 (+0) од,
  • літаків - 222 (+0) од,
  • гелікоптерів - 190 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 726 (+4),
  • крилаті ракети - 174 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2847 (+12) од,
  • спеціальна техніка - 75 (+0).

За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Криворізькому напрямку.

Нагадаємо, за минулу добу на південних рубежах українські захисники зачистили звільнену Андріївку та виконали 300 вогневих завдань, а також знищили 89 загарбників, ворожі склади та техніку росіян.

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