Кількість знищених російських окупантів перевищила 40 000, - Генштаб

Фото: Росія втратила вже більше 40 тисяч своїх військових у війні (Getty Images)

ЗСУ знищили ще 200 російських військових за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної війни ворожа армія вже втратила 40 070 своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.