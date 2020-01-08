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Количество украинцев среди жертв аварии самолета МАУ в Иране уточняется

Новости » Происшествия     08.01.2020 - 10:01
Количество украинцев среди жертв аварии самолета МАУ в Иране уточняется
Фото: авиакатастрофа в Иране (twitter.com/CGTNOfficial)

На борту украинского самолета находились 177 человек

Количество граждан Украины среди жертв аварии украинского самолета в Иране в настоящее время уточняется. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

По данным украинского дипломатического ведомства, в момент авиакатастрофы самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране на борту находились 177 человек, из них 168 пассажиров и 9 членов экипажа.

"Сейчас информация о количестве украинцев уточняется. Пока причины катастрофы расследуются", - отметили в МИД.

Напомним, ранее сервис Aviation Newsroom, который отслеживает данные о полетах воздушных судов, опубликовал предварительный список погибших в результате аварии украинского самолета в Иране. Сервис сообщает об 11 погибших украинцах. Кроме того, иранское агентство ISNA опубликовало поименный список погибших граждан Украины.

Также РБК-Украина писало, что в посольстве Украины в Иране исключают, что авария самолета украинской авиакомпании МАУ в Тегеране произошла в результате теракта. Предварительно, причиной авиакатастрофы является техническая неисправность двигателя.

Добавим, что в соответствии с международным правом, катастрофу украинского самолета авиакомпании МАУ будут расследовать власти Ирана. Однако, технические возможности для полного расследования авиакатастрофы имеют лишь некоторые страны, в частности, США и Франция.

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