Количество детей, обучающихся на украинском языке в Крыму, постоянно уменьшается

Фото: Антон Кориневич (RFE/RL)

В аннексированном Крыму всего 250 детей изучают украинский язык

Постоянный представитель президента Украины в аннексированном Крыму Антон Кориневич сообщил, что на сегодняшний день на украинском обучаются 250 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, количество обучающихся на украинском языке детей, постоянно сокращается.

"В Крыму осталась только одна украинская школа в Феодосии. И сейчас на украинском обучаются всего около 250 детей. В других школах украинский почти всегда изучается факультативно, история Украины не изучается с 2015 года", - сообщил Кориневич.

Он выразил предостережение, что в будущем в аннексированном Крыму вырастет "поколение, которое почти ничего не знает об Украине".

Он также добавил, что на крымскотатарском языке на полуострове учатся 6 тысяч детей, но и их количество постоянно уменьшается.

Ометим, российские власти аннексированного Крыма свели к минимуму количество часов крымскотатарского и украинского языков в общеобразовательных школах. При этом статья 10 принятой на полуострове после аннексии полуострова "Конституции республики Крым", придает статус государственного крымскотатарскому, украинскому и русскому языкам.

Напомним, ранее сообщалось, что в школы оккупированного Севастополя вернули украинский язык. Предмет украинского языка не является обязательным, и школьники изучают его по выбору. По словам так называемого "директора департамента образования и науки" Севастополя Игоря Белозерова, украинский язык с этого учебного года в форме факультатива добавился к крымскотатарскому.